Гендиректор «Спартака» Цорн: Лига не готова к расширению Московский клуб не поддерживает увеличение числа участников РПЛ.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему московский клуб голосовал против расширения российской премьер-лиги.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова, – цитирует Цорна пресс-служба «Спартака». – В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.

Неочевидны и экономические предпосылки к расширению. Это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов, для того чтобы двигаться в сторону расширения».

На собрании клубов РПЛ только «Спартак» и «Зенит» проголосовали против увеличения числа участников российского чемпионата с 16 команд до 18.