Янг переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения о переходе защитника Эшли Янга.
Как сообщает Sky Sports, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Сегодня 17 января 34-летний Янг должен пройти в медосмотр в миланском клубе, после чего должен быть подписан контракт.
Фланговый защитник перешел в «МЮ» в июле 2011 года из «Астон Виллы» за 18 млн евро. За восемь с половиной лет Янг сыграл за манкунианцев 261 матч, забив 19 голов. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр в АПЛ. Также в активе Эшли 39 игр и 7 мячей в составе национальной сборной Англии.
«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии после первого круга, набрав 46 очков в 19 играх и отставая на два очка от «Ювентуса».
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