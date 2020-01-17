Янг переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» 34-летний англичанин сегодня 17 января должен пройти медосмотр в Милане.

Миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» достигли соглашения о переходе защитника Эшли Янга.

Как сообщает Sky Sports, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Сегодня 17 января 34-летний Янг должен пройти в медосмотр в миланском клубе, после чего должен быть подписан контракт.

Фланговый защитник перешел в «МЮ» в июле 2011 года из «Астон Виллы» за 18 млн евро. За восемь с половиной лет Янг сыграл за манкунианцев 261 матч, забив 19 голов. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр в АПЛ. Также в активе Эшли 39 игр и 7 мячей в составе национальной сборной Англии.

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии после первого круга, набрав 46 очков в 19 играх и отставая на два очка от «Ювентуса».