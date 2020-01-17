Будущее Неймара в «ПСЖ» зависит от выступления клуба в Лиге чемпионов Бразилец выступает за французский клуб с 2017 года.

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продлить контракт с парижским клубом.

По информации ESPN, это произойдет в случае успешного выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Действующее соглашение игрока с клубом истекает через 2,5 года.

27-летний бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В текущем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Минувшим летом сообщалось, что Неймар мечтает вернуться в «Барсу».

«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона с первого места в своей группе. В 1/8 финала турнира парижане проведут два матча с дортмундской «Боруссией». Встречи состоятся 18 февраля и 11 марта.