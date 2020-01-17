Дмитрий Ефремов: Восстановление проходит хорошо. Пока нахожусь в поиске клуба Футболист продолжает восстановление после травмы.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о своей подготовке к новому сезону.

«Восстановление проходит хорошо. Что касается будущего, пока нахожусь в поиске клуба. Хочется поскорее начать работать в команде, потому что тренировки в зале и любая другая беговая работа не сравнятся с полноценными тренировками на поле с командой. По словам физиотерапевта, если я начну тренироваться с командой сейчас или со второго зимнего сбора, то к началу весенней части чемпионата уже смогу быть готов», - сказал Ефремов в интервью Sport24.ru.

Напомним, в конце 2019 года истек контракт Ефремова с ЦСКА. Клуб принял решение не продлевать соглашение. Всего в составе красно-синих 24-летний футболист провел 54 матча и отметился тремя результативными передачами.

В настоящее время Ефремов восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, который он получил в августе прошлого года в матче против «Ахмата».