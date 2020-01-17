Гаджи Гаджиев: В тех странах, где футбол развит, матчей намного больше, чем у нас сегодня Вчера было принято решение об увеличении числа участников РПЛ.

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказал свое мнение о расширении РПЛ.

«Посмотрите на западные чемпионаты. В тех странах, где футбол развит, матчей намного больше, чем у нас сегодня. Да, в нашем случае это будет сложнее из-за климата, но ведь вопрос о расширении РПЛ стоял давно, это не спонтанное решение. При составлении календаря случаются ошибки. В результате командам приходилось играть в южных городах в жару, а в северных - в мороз, хотя этого можно было избежать», - цитирует Гаджиева RT.

Напомним, вчера на заседании общего собрания клубов РПЛ было принято решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата с 16 до 18. Против проголосовали только «Спартак» и «Зенит».

Гаджиев известен по работе главным тренером таких команд, как «Анжи», «Сатурн», «Крылья Советов» и многие другие. Последним местом работы наставника был пермский «Амкар», который он возглавлял до 2018 года.

С июля 2019 года Гаджиев является президентом ФК «Махачкала».