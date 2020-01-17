Вратарь «Авангарда» Чагров перешел в «Тамбов» Команды РПЛ продолжают усиливать составы перед вторым отрезком сезона.

Голкипер Никита Чагров перешел из «Авангарда» в «Тамбов».

Об этом сообщает пресс-служба курского клуба.

Дмитрий Коробов и Никита Чагров покидают «Авангард». Дима провёл 68 матчей и забил 7 голов, в том числе реализовал пенальти в ворота @pfc_cska. Никита, сыгравший 52 матча за курян, уходит на повышение в @fctambov68. Желаем парням удачи, здоровья и успехов! #Авангард #ЦСКА #Тамбов pic.twitter.com/SzpSGHgL05 — ФК «Авангард» Курск (@AvangardKursk46) January 16, 2020

Чагров выступал за «Авангард» с 2017 года. В текущем сезоне 24-летний вратарь провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 15 мячей.

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 очко после 19 туров. 1 марта «Тамбов» на своем поле примет «Рубин».