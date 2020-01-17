Йордан Осорио: В «Зените» искал и получил возможность проявить себя

Защитник «Зенита» Йордан Осорио оценил первые полгода, проведенные в клубе.
– «Зенит» – большой клуб, – приводит слова 25-летнего венесуэльца официальный сайт клуба. – Самое главное, что я здесь искал и получил, – это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно.
– Как бы вы описали стиль команд из Российской премьер-лиги? Чем отличается от португальского чемпионата?
– РПЛ – достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьезные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места.
Напомним, «Зенит» арендовал Осорио у «Порту» в августе прошлого года. В осенней части сезона центральный защитник провел за команду девять матчей, из них пять – в Лиге чемпионов.
На зимний перерыв в чемпионате «Зенит» ушел на первом месте, опережая ближайшего преследователя – «Краснодар» – на десять очков. С понедельник лидер турнира готовится к возобновлению сезона на сборе в Катаре.
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру В преддверии весенней части сезона нерадзурри пытаются усилить каждую линию. Каждая из сделок может сорваться в любой момент. 16.01.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы. 15.01.2020 11:45 Хоккей Славин Виталий Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай «Авангард» догнал «Ак Барс». На Востоке установилось двоевластие «Советский спорт» рассказывает о наиболее интересных моментах большого хоккейного четверга, вместившего в себя 11 (!) матчей. 16.01.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав