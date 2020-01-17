Йордан Осорио: В «Зените» искал и получил возможность проявить себя - Советский спорт
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17 января 2020 11:53ФутболЛипкин Антон

Йордан Осорио: В «Зените» искал и получил возможность проявить себя

Центральный защитник играет в Санкт-Петербурге на правах аренды.

Защитник «Зенита» Йордан Осорио оценил первые полгода, проведенные в клубе.

– «Зенит» – большой клуб, – приводит слова 25-летнего венесуэльца официальный сайт клуба. – Самое главное, что я здесь искал и получил, – это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно.

– Как бы вы описали стиль команд из Российской премьер-лиги? Чем отличается от португальского чемпионата?
– РПЛ – достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьезные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места.

Напомним, «Зенит» арендовал Осорио у «Порту» в августе прошлого года. В осенней части сезона центральный защитник провел за команду девять матчей, из них пять – в Лиге чемпионов.

На зимний перерыв в чемпионате «Зенит» ушел на первом месте, опережая ближайшего преследователя – «Краснодар» – на десять очков. С понедельник лидер турнира готовится к возобновлению сезона на сборе в Катаре.

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