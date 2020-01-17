«Страсбур» арендовал бывшего форварда «Спартака» Уориса Ганец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

Бывший форвард «Спартака» Маджид Уорис продолжит карьеру в «Страсбуре», сообщает официальный сайт клуба.

🚨 Majeed Waris est un nouveau joueur du Racing ! Arrivé en provenance du FC Porto, l’attaquant s’est engagé pour un prêt de 6 mois assorti d’un contrat de 2 ans. ✍️

Il est lié au Racing jusqu’en 2022.

➡️ https://t.co/daOppWVVNs pic.twitter.com/oYNT0ZVXem — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 16, 2020

Права на 28-летнего нападающего из Ганы продолжают принадлежать «Порту», однако французский клуб обязан выкупить игрока за два миллиона евро по окончании нынешнего сезона. В этой связи Уорис подписал со «Страсбуром» контракт до 2022 года.

Уорис перешел в «Порту» из «Лорьяна» в 2018 году, а предыдущий сезон провел в аренде в «Нанте». В нынешнем сезоне он не сыграл ни в одном матче.

Напомним, Уорис выступал за «Спартак» в 2013-2014 годах, после чего за шесть миллионов евро был продан в «Трабзонспор».

Добавим, что «Страсбур» занимает 12-е место в лиге 1, набрав 27 очков в 20 матчах.