Леонид Федун: До конца года отработаем схему передачи «Спартака» болельщикам В 2023 году Федун планирует отдать клуб болельщикам.

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, как идет работа над передачей клуба болельщикам.

Минувшим летом Федун анонсировал, что в 2023 году передаст контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой станут болельщики клуба.

«Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», – приводит «Р-Спорт» слова Федуна.

Отметим, что на зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 22 очка. Также команда продолжает выступление в Кубке России и 4 марта сыграет в ¼ финала с ЦСКА.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году.