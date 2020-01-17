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РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами - Советский спорт
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17 января 2020 14:54ФутболЛипкин Антон

РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

Бывший игрок сборной России завершил карьеру в 2014 году.

РФС объявил на официальном сайте о назначении бывшего форварда сборной России Дмитрия Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами.

«В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола, – прокомментировал Булыкин свое назначение. – Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА.

Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было».

Напомним, Булыкин начинал карьеру в «Локомотиве», после чего играл за «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Фортуну», «Адо Ден Хааг», «Аякс», «Твенте» и «Волгу».

В 2014 году он завершил карьеру, а в июне 2017 года стал советником президента «Локомотива».

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