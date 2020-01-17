Роберт Бауэр: Русские, хоть и выглядят закрытыми, все же прекрасные люди Защитник тульского «Арсенала» поделился впечатлениями о жизни в России.

Клуб РПЛ тульский «Арсенал» проводит первый зимний сбор в турецком Белеке. Немецкий защитник «оружейников» Роберт Бауэр дал интервью, поделившись впечатлениями от жизни в России.

«Я знаком с русской культурой, а вот моя жена знает ее только через меня, – рассказал Роберт корреспонденту Чемпионат.com – Русские, хоть и выглядят закрытыми, все же прекрасные люди. Но если моя жена идет в город, это может стать большой проблемой, потому что здесь никто не говорит по-английски. Могу вспомнить много историй, в которых люди просто ее игнорировали, потому что не могли ее понять. Поэтому точно могу сказать, что в России сложно живется тем, кто не знает языка.

Например, однажды поехали в аквапарк в городе Серпухов – мы снимаем дом неподалеку оттуда. Нам сказали, что нужно заплатить, надеть сланцы и переодеться до входа в сам аквапарк. Было очень сложно разобраться, чего от нас хотят, а нам все твердили: «Как так можно! Почему вы этого не знаете!». Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Хотя я могу ошибаться».

Бауэр перешел в тульский «Арсенал» из бременского «Вердера» в августе прошлого года в качестве свободного агента. В первой части чемпионата РПЛ 24-летний защитник сыграл 12 матчей, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

«Арсенал» после 19 туров занимает 6-е место в чемпионате, набрав 25 очков.