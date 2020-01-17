«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Фернандеша

Корреспондент Sky Sports Джеймс Купер заявил, что оформление перехода португальского полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» находится на «завершающей стадии».
«Спортинг» хочет больше денег, чем «Манчестер Юнайтед» готов заплатить, – заявил Купер в подкасте Weekend Preview. – Ранее писали о том, что в сделку могут быть включены Маркос Рохо или Андреас Перейра, однако это не произойдет. В то же время, Фернандеш – это единственный игрок, с которым «Юнайтед» ведет переговоры. Это единственная большая сделка, которую они пытаются заключить. А потому будет очень удивительно, если вдруг «МЮ» не сможет договориться. Трансфер состоится, и Фернандеш нужен Сульшеру как можно быстрее».
Ранее португальская пресса сообщала, что сумма сделки «Спортинга» и «МЮ» может составить 65 миллионов фунтов стерлингов (76 млн евро).
В июле 2017 года лиссабонский клуб приобрел Бруну Фернандеша у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной Португалии забил 8 голов и сделал 7 результативных передачах в 15 матчах национального чемпионата.
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