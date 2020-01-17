Жозе Моуринью: «Интер» не делал предложений по Эриксену Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о переходе датского полузащитника в миланский клуб.

Множество источников в Италии, Великобритании и Дании сообщали о том, что Кристиан Эриксен вот-вот перейдет из «Тоттенхэма» в «Интер», однако главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью заявил о том, что миланский клуб никаких предложений не делал.

«Вы должны спросить у агента Эриксена, либо у кого-нибудь из «Интера», поскольку они знают гораздо больше меня, – цитирует Моуринью Football Italia. – Возможно они и готовы сделать предложение, однако этого еще не произошло. Я не понимаю оптимизм «Интера». Уже несколько раз люди говорили, что Эриксен провел свой последний матч за «Тоттенхэм», однако завтра он опять сыграет за нашу команду».

Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом», и если клубу не удастся продать датчанина в нынешнем месяце, летом датчанин покинут команду в качестве свободного агента.

В субботу 18 января «Тоттенхэм» в 23-м туре АПЛ сыграет в гостях с «Уотфордом». В данный момент команда Моуринью занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

27-летний Эриксен в нынешнем сезоне сыграл в чемпионате Англии 18 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.