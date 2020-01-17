«Ахмат» провел зимний первый спарринг, обыграв венгерский «Пакш» Грозненский клуб проводит сбор в Турции.

На тренировочном сборе в российском Белеке клуб РПЛ «Ахмат» провел первый спарринг. Команда Игоря Шалимова со счетом 2:1 обыграла венгерский клуб «Пакш».

Оба гола грозненцы забили в первом тайме. На 31-й минуте отличился бразилец Исмаэл Силва, а на 44-й албанец Одисе Роши. Венгры отквитали один мяч на 81-й стараниями Даниэла Беде, который реализовал пенальти.

Следующий контрольный матч «Ахмат» проведет 20 января. Соперник пока неизвестен.

«Пакш» в чемпионате Венгрии после 16 туров занимает 10-е место из 12, набрав 17 очков.