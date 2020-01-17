Янг прибыл в «Интер» для прохождения медосмотра Англичанин заключит с миланцами контракт на 18 месяцев.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед своим трансфером в «Интер». Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Сегодня 17 января 34-летний Янг должен пройти в медосмотр в миланском клубе, после чего должен быть подписан контракт. Также возможные дополнительные выплаты английскому клубу, если «Интер» выиграет Серию А в этом сезоне.

Фланговый защитник перешел в «МЮ» в июле 2011 года из «Астон Виллы» за 18 миллионов евро. За это время он сыграл за манкунианцев 261 матч, забив 19 голов. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр в АПЛ. Также в активе Эшли 39 игр и семь мячей в составе национальной сборной Англии.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 19 играх и отставая на два очка от «Ювентуса».