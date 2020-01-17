Соболева не будет в АПЛ этой зимой, игрок испытывает проблемы с оформлением визы Соболев должен был сыграть 75% матчей в составе сборной России за последние два года.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев получил предложение от одного из клубов АПЛ. Об этом сообщает Sport24.ru.

Но к сожалению, 22-летний игрок самарской команды имеет проблемы с получением рабочей визы в Англии по причине того, что ему не хватает матчей в составе сборной России.

В АПЛ действует правило: если национальная команда игрока занимает в рейтинге ФИФА с 31-го по 50-е места, то футболист должен провести в сборной 75 процентов игр за последние два года.

На данный момент Россия занимает 37-е место, а Соболев еще не успел дебютировать в составе команды Станислава Черчесова – он получил вызов на матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Кипра, но на поле так и не вышел.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Динамо». Форвард не полетел с «Крыльями Советов» на первый зимний сбор в турецком Белеке.

В этом сезоне 22-летний игрок забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.