Гвардиола о вечеринке с моделями: Футболисты «Сити» часто ужинают вместе, мне нравится эта традиция

Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола прокомментировал сообщение прессы о вечеринки футболистов «Манчестер Сити», на которой не было жен игроков, но зато специально приехали 22 модели из Милана.
«Я знал об этом мероприятии, – цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo. – Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается достаточно часто. Я знал об этом, и мне нравится такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Все хорошо».
Мероприятие с приглашенными моделями организовали после того, как «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 6:1. Игра состоялась 12 января.
Команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков и сыграв на один матч больше.
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