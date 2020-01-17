Гвардиола о вечеринке с моделями: Футболисты «Сити» часто ужинают вместе, мне нравится эта традиция Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал вечеринку игроков, на которую пригласили 22 модели из Милана.

Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола прокомментировал сообщение прессы о вечеринки футболистов «Манчестер Сити», на которой не было жен игроков, но зато специально приехали 22 модели из Милана.

«Я знал об этом мероприятии, – цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo. – Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается достаточно часто. Я знал об этом, и мне нравится такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Все хорошо».

Мероприятие с приглашенными моделями организовали после того, как «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 6:1. Игра состоялась 12 января.

Команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков и сыграв на один матч больше.