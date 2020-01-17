Чемпионат Кипра приостановлен из-за взорванной машины арбитра - Советский спорт
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17 января 2020 21:34ФутболШарафудинов Виктор

Чемпионат Кипра приостановлен из-за взорванной машины арбитра

Судья от взрыва не пострадал.

Чемпионат Кипра по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за покушения на жизнь одного из судей.

Futbol Arena сообщает, что злоумышленники заложили взрывное устройство в автомобиль одного из арбитров кипрской лиги СИТА. Машина взорвалась на стоянке у дома судьи, однако футбольный рефери не пострадал, поскольку не находился в своем автомобиле в момент взрыва.

После случившегося Федерация футбола Кипра объявила о приостановке национального чемпионата.

Ранее клуб «Омония» из Никосии призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в футбольные дела на Кипре. Руководство клуба обвинило местных футбольных чиновников в коррупции.

В турнире сыграно 16 неполных туров. Лидирует в чемпионате Кипра «Анортосис», набрав 36 очков в 15 матчах. «Омония» находится на втором месте с 32 очками, сыграв на одну игру больше.

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