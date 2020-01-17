Янг стал игроком «Интера» Соглашение с англичанином рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления на сезон.

Официальный сайт миланского «Интера» объявил о переходе 34-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.

Отмечается, что контракт действует до 30 июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон. Сумма сделки составила около 1,5 миллиона евро.

Фланговый защитник перешел в «МЮ» в июле 2011 года из «Астон Виллы» за 18 миллионов евро. За это время он сыграл за манкунианцев 261 матч, забив 19 голов. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр в АПЛ. Также в активе Эшли 39 игр и семь мячей в составе национальной сборной Англии.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 19 играх и отставая на два очка от «Ювентуса».