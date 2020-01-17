Российской модели грозит лишение свободы за ложное обвинение Тео Эрнандеса в изнасиловании Инцидент произошел летом 2017 года.

24-летняя Луиза Кремлева была арестована испанским судом за клевету в адрес флангового защитника «Милан» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Diario Sur.

Россиянка утверждала, что летом 2017 года защитник итальянского клуба ее изнасиловал, предварительно накачав наркотиками. Однако следствие не обнаружила никаких следов наркотических веществ в крове Кремлевой.

Сам футболист не отрицал интимной близости с россиянкой, но отметил, что все происходило по обоюдному согласию.

Таким образом, дело об изнасиловании было закрыто. Теперь Кремлевой грозит лишение свободы по ложному обвинению в адрес 22-летнего защитника.

Напомним, что Эрнандес перешел в «Милан» из мадридского «Реала» прошлым летом за 20 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 16 проведенных встреч, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.