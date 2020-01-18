«Шальке» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» Клуб из Гельзенкирхена идет на четвертом месте, набрав 33 очка.

Матч 18-го тура чемпионата немецкой бундеслиги «Шальке» – «Боруссия М» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Героем встречи стал нападающий Михаэль Грегорич. Сначала он на 48-й минуте ассистировал полузащитнику Суату Сердару, а затем через десять минут сам отметился забитым мячом, огорчив вратаря гостей Яна Зоммера.

В турнирной таблице «Шальке» занимает четвертое место, набрав 33 очка. «Боруссия» идет на второй позиции, имея на два очка больше.

25 января гельзенкирхинцы сыграют в гостях против «Баварии». В тот же день «Боруссия» дома примет с «Майнц».