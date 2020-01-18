Слимани может перейти в «Астон Виллу» Английская команда занимает 18-е место в АПЛ, набрав 21 очко в 22 турах.

«Астон Вилла» продолжает поиски нападающего, способного заменить основного форварда Уэсли, разорвавший крестообразные связки колена в матче 21-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1).

По информации Sky Sports, руководство бирмингемского клуба постарается приобрести игрока «Монако» Ислама Слимани, права на которого принадлежат «Лестеру». На данный момент между тремя клубами активно ведутся переговоры.

В этом сезоне на счету 31-летнего алжирца 14 проведенных матчей, в которых он забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор может стать игроком «Астон Виллы».