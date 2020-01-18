Слимани может перейти в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» продолжает поиски нападающего, способного заменить основного форварда Уэсли, разорвавший крестообразные связки колена в матче 21-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1).
По информации Sky Sports, руководство бирмингемского клуба постарается приобрести игрока «Монако» Ислама Слимани, права на которого принадлежат «Лестеру». На данный момент между тремя клубами активно ведутся переговоры.
В этом сезоне на счету 31-летнего алжирца 14 проведенных матчей, в которых он забил семь голов и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор может стать игроком «Астон Виллы».
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают» В мужском одиночном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх россияне выиграли две медали: Андрей Мозалев – серебро, Даниил Самсонов – бронзу. 14.01.2020 19:00 Фигурное катание Волохов Юрий Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай «Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Овечкин разбушевался: сделал хет-трик и повторил рекорд НХЛ Обзор игрового дня в НХЛ. 17.01.2020 09:14 Хоккей Трофименко Кирилл Так игроки скоро начнут бросать шайбу на точность по зрителям НХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе. 16.01.2020 12:00 Хоккей Иванов Сергей