Алькасер может вернуться в «Валенсию» В этом сезоне испанец забил семь голов в 15 матчах.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может вновь оказаться в чемпионате Испании.

По информации AS, руководство «Валенсии» предпримет попытку приобрести 26-летнего игрока в случае, если команду покинет нападающий Кевин Гамейро – в его услугах заинтересован «Лион».

Ранее футболист выступал в составе «летучих мышей» в период с 2010 по 2016 год.

Алькасер перешел в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды из «Барселоны». Через год немецкий клуб выкупил форварда за 21 миллион евро. За это время он сыграл в 47 матчах, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя ассистами. За сборную Испании он провел 19 матчей (12 голов).

В этом сезоне на его счету Алькасера семь голов в 15 играх.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.