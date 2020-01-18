Алькасер может вернуться в «Валенсию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может вновь оказаться в чемпионате Испании.
По информации AS, руководство «Валенсии» предпримет попытку приобрести 26-летнего игрока в случае, если команду покинет нападающий Кевин Гамейро – в его услугах заинтересован «Лион».
Ранее футболист выступал в составе «летучих мышей» в период с 2010 по 2016 год.
Алькасер перешел в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды из «Барселоны». Через год немецкий клуб выкупил форварда за 21 миллион евро. За это время он сыграл в 47 матчах, отметившись 26 забитыми мячами и четырьмя ассистами. За сборную Испании он провел 19 матчей (12 голов).
В этом сезоне на его счету Алькасера семь голов в 15 играх.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.
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