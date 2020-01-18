Хави завоевал второй титул в тренерской карьере «Аль-Садд» выиграл Кубок Катара.

«Аль-Садд» стал обладателем Кубка Катара, одержав победу в финальном матче над «Аль-Духайль» (4:0). Таким образом, испанец Хави завоевал свой второй титул в тренерской карьере.

39-летний бывший полузащитник «Барселоны» выступал за «Аль-Садд» с 2015 года, а летом прошлого года возглавил команду после завершения игровой карьеры. В августе он привел ее к победе в Кубке шейха Яссима, который является в Катаре аналогом Суперкубка страны.

Напомним, на этой неделе Хави называли в качестве кандидата на пост главного тренера «Барселоны», однако после отставки Эрнесто Вальверде клуб возглавил Кике Сетьен.

Добавим, что «Аль-Садд» является рекордсменом Катара по числу побед в Кубке страны (семь).