«Валенсия» претендует на Сусо Испанец может вернуться на родину.

Полузащитник «Милана» Сусо может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает Marca.

По информации источника, испанцы уже приступили с «россонери» к обсуждению возможного трансфера. А неудачное выступление «Милана» в нынешнем сезоне может ускорить процесс. Таким образом, не исключено, что переход состоится до конца месяца.

Сусо является воспитанником «Кадиса», но в 16 лет перешел в «Ливерпуль». И все же ему удалось поиграть в примере: в сезоне-2013/2014 он выступал на правах аренды за «Альмерию» и в 33 матчах чемпионата забил три гола и сделал девять результативных передач.

В январе 2015 года Сусо перешел в «Милан». В 153 матчах за «россонери» на его счету 24 гола и 31 результативная передача.

После первого круга серии A «Милан» набрал 25 очков и занимает десятое место.