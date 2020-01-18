Жозе Моуринью – о словах Конте об Эриксене: Тренеры не должны говорить о чужих игроках Датчанин близок к переходу в «Интер».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что его коллеге из «Интера» Антонио Конте не следовало публично высказываться о полузащитнике «шпор» Кристиане Эриксене, который близок к подписанию контракта с «нерадзурри».

«Думаю, что всем тренерам стоит вести себя одинаково в отношении трансферов, – приводит BBC слова португальца. – Мне кажется, нам следует молчать, пока переход не состоится.

Так что, когда вы спрашиваете меня об игроке A, B или C, как я могу говорить о них, если они не являются моими? Мы всегда должны защищаться. А сейчас я наблюдаю, как ответственные люди высказываются об Эриксене… Думаю, мы не должны говорить о других игроках, пока они не станут нашими».

В пятницу стало известно о том, что «Интер» увеличил предложение по Эриксену до 18 миллионов евро. Переход 27-летнего датчанина может состояться до конца месяца.