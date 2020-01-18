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Шарлия попрощался с ЦСКА - Советский спорт
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18 января 2020 16:06ФутболГичунцев Артур

Шарлия попрощался с ЦСКА

Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Хорватский защитник Звонимир Шарлия объявил об уходе из московского ЦСКА.

«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым!», – написал игрок.

Напомним, 23-летний игрок был арендован у хорватского клуба «Славен Белупо» до конца сезона с правом выкупа. За это время он провел 14 матчей и получил три желтых карточки.

Как сообщает Sport24.ru, Шарлия решил уйти из российской команды, поскольку недоволен количеством игровой практики.

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