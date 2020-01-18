Шарлия попрощался с ЦСКА

Хорватский защитник Звонимир Шарлия объявил об уходе из московского ЦСКА.
«Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым!», – написал игрок.
Напомним, 23-летний игрок был арендован у хорватского клуба «Славен Белупо» до конца сезона с правом выкупа. За это время он провел 14 матчей и получил три желтых карточки.
Как сообщает Sport24.ru, Шарлия решил уйти из российской команды, поскольку недоволен количеством игровой практики.
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