Соболев вернулся в «Крылья Советов»

Российский нападающий Александр Соболев прибыл в расположение «Крыльев Советов», которые проводят зимний сбор в турецком Белеке.
Ранее сообщалось, что 22-летний футболист ведет переговоры о трансфере в московский ЦСКА. Также им интересуются столичное «Динаом» и казанский «Рубин».
В этом сезоне футболист самарского клуба забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.
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