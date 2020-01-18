Соболев вернулся в «Крылья Советов» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский нападающий Александр Соболев прибыл в расположение «Крыльев Советов», которые проводят зимний сбор в турецком Белеке.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист ведет переговоры о трансфере в московский ЦСКА. Также им интересуются столичное «Динаом» и казанский «Рубин».

В этом сезоне футболист самарского клуба забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.