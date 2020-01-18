ЦСКА объявил об уходе Шарлии. Он перебрался в турецкий клуб Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

Хорватский защитник Звонимир Шарлия проведет вторую половину этого сезона в турецком клубе «Касымпаша». Сегодня, 18 января он покинул московский ЦСКА и перебрался в новую команду на правах аренды.

«Желаем Звонимиру успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, 23-летний игрок был арендован у хорватского клуба «Славен Белупо» до конца сезона с правом выкупа. За это время он провел 14 матчей и получил три желтых карточки.

Ранее сообщалось, что Шарлия покинул российский клуб по собственному желанию.