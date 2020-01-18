«Лацио» выиграл 11-й матч кряду, разгромив «Сампдорию» - Советский спорт
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18 января 2020 19:01ФутболГичунцев Артур

«Лацио» выиграл 11-й матч кряду, разгромив «Сампдорию»

Встреча прошла в Риме.

Матч 20-го тура серии А «Лацио» – «Сампдория» завершился в пользу «орлов» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Чиро Иммобиле. Также отличились Фелипе Кайседо и Баштуш. У гостей это сделал Кароль Линетти.

После этой встречи команда Симоне Индзаги занимает 3-е место в таблице, набрав 45 очков. Сегодняшняя победа стала 11-й кряду для его команды. Что касается «Сампдории», то коллектив из Генуи расположился на 16-й строчке. В его активе 19 очков.

Серия А. 20-й тур

«Лацио» – «Сампдория» – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 17, пенальти Иммобиле, 3:0 – 20 Иммобиле, 4:0 – 54 Баштуш, 5:0 – 65, пенальти Иммобиле, 5:1 – 70 Линетти

«Лацио»: Стракоша, Раду (Баштуш, 49), Ачерби (Вавро, 66), Габаррон, Лаццари, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лейва, Хони Родригес, Иммобиле, Кайседо (Адеканье, 58)

«Сампдория»: Аудеро, Колли, Берешиньски, Шабо, Мурру (Ауджелло, 63), Торсбю, Роналду Виейра, Янкто (Экдаль, 46), Линетти, Капрари, Габбьядини (Бонаццоли, 71)

Предупреждения: Роналду Виейра (31), Колли (62), Адеканье (68)

Удаление: Шабо (73)

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