«Оренбург» уступил в контрольной встрече лидеру чемпионата Словакии Футболисты «Оренбурга» в товарищеском матче братиславскому «Словану».

Встреча прошла в турецком Белеке и завершился со счетом 1:0 в пользу словацкого клуба.

Единственный мяч в этой встрече на 6-й минуте забил марокканский форвард «Слована» Мохаммед Рхасалла.

Добавим, что следующую контрольную встречу на сборах в Турции «Оренбург» проведет 21 января. Соперником российского клуба стане софийская «Славия».