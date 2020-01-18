Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» обыграть в гостях «Аугсбург» - Советский спорт
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18 января 2020 19:24Футбол

Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» обыграть в гостях «Аугсбург»

Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали волевую победу над «Аугсбургом» в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 5:3.

У хозяев поля голами отметились Флориан Нидерлехнер (34-я и 55-я минуты) и Марко Рихтер (46). В составе гостей точными ударами отличились Юлиан Брандт (49), Эрлинг Холанд (59, 70, 79) и Джейдон Санчо (61).

Отметим, что для Холанда это первый официальный матч в составе «Боруссии» после перехода из «РБ Зальцбурга». Нападающий появился на поле на 56-й минуте встречи, заменив польского защитника Лукаша Пищека.

После этой игры «Боруссия» набрала 33 очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Аугсбург» с 23 очками расположился на десятом месте.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Кельном», а «Аугсбург» в гостях сыграет против «Унионом».

«Аугсбург» – «Боруссия» Д – 3:5 (1:0)

Голы: 1:0 – 34 Нидерлехнер, 2:0 – 46 Рихтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 – 55 Нидерлехнер, 3:2 – 59 Холанд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4 – 70 Холанд, 3:5 – 79 Холанд

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Едвай, Гауэлеу, Макс, Йенсен (Левен, 74), Байер (Саренрен-Базее, 85), Варгас, Хедира, Рихтер, Нидерлехнер

«Боруссия» Д: Бюрки, Пишчек (Холанд, 56), Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Витцель, Азар (Рейна, 72), Санчо, Ройс (Дауд, 80), Геррейру

Предупреждение: Брандт, 76

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