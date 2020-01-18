Подольски покинул «Виссел Кобе» Немецкий футболист выступал в чемпионате Японии с 2017 года.

Сегодня, 18 января пресс-служба «Виссел Кобе» сообщила об уходе нападающего Лукаса Подольски.

Отмечается, что контракт форвард подошел к концу и стороны решили не подписывать новое соглашение.

За все время в этой команде 34-летний Подольски провел 60 матчей, забил 17 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее он выступал за мюнхенскую «Баварию», лондонский «Арсенал», а также миланский «Интер».