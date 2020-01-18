Подольски покинул «Виссел Кобе»

Сегодня, 18 января пресс-служба «Виссел Кобе» сообщила об уходе нападающего Лукаса Подольски.
Отмечается, что контракт форвард подошел к концу и стороны решили не подписывать новое соглашение.
За все время в этой команде 34-летний Подольски провел 60 матчей, забил 17 голов и отдал 12 голевых передач.
Ранее он выступал за мюнхенскую «Баварию», лондонский «Арсенал», а также миланский «Интер».
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