«Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас» в самой концовке матча

Матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» завершился вничью – 2:2.

В составе «горожан» дубль оформил Серхио Агуэро. У гостей это сделал Дженк Тосун. Еще один мяч лондонцев на счету Фернандиньо. Он отметился автоголом.

После этой встречи действующий чемпион страны занимает 2-е место в таблице, набрав 48 очков. В активе «Кристал Пэлас» – 30 очков и 9-я позиция.

21 января «Сити» сыграет на выезде с «Шеффилдом», а команда Роя Ходжсона встретится примет в тот же день «Саутгемптон».

АПЛ. 23-й тур

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 39 Тосун, 1:1 – 82 Агуэро, 2:1 – 87 Агуэро, 2:2 – 90, автогол Фернандиньо

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Менди, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 73), Сильва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Родри Эрнандес, 89), Агуэро.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, Томкинс, Ридевалд (Уорд, 88), Маккарти, Куяте, Макартур, Заа, Тосун (Уикхэм, 81), Айю

Предупреждения: Макартур (13), Айю (26), Менди (58)