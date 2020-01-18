Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей»

В составе мадридской команды дублем отметился Каземиро (57-я и 69-я минуты), у гостей точным ударом отличился Люк де Йонг (64).

После этой игры «Реал» набрал 43 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы примеры, «Севилья» с 35 очками занимает четвертую строчку.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Севилья» на своем поле встретится с «Гранадой».

Чемпионат Испании

20-й тур

«Реал» – «Севилья» – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Каземиро (57), 1:1 – де Йонг (64), 2:1 – Каземиро (69)

«Реал»: Куртуа, Варан, Карвахаль, Милитао, Марсело (Менди, 71), Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Йович (Бензема, 62)

«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Банега (Рони Лопеш, 80), Гудель, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 75), Мунир (Эн-Несири, 66), де Йонг

Предупреждения: Модрич (37), Банега (54), Карвахаль (87), Каземиро (88)