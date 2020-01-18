Дубль Вернера помог «РБ Лейпцигу» одержать волевую победу над «Унионом»

В составе гостей голом отметился Мариус Бюльтер (10-я минута), у хозяев поля точными ударами отличились Тимо Вернер (51, 83) и Марсель Забитцер (57).

После этой игры «Лейпциг» набрал 40 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, «Унион» с 20 очками расположился на 12-м месте.

В следующем матче «РБ Лейпциг» в гостях сыграет против «Айнтрахта», а «Унион» на своем поле встретится с «Аугсбургом».