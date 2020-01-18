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«Ньюкасл» в компенсированное время встречи вырвал победу у «Челси» - Советский спорт
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18 января 2020 22:27Футбол

«Ньюкасл» в компенсированное время встречи вырвал победу у «Челси»

Футболисты «Челси» проиграли «Ньюкаслу» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Айзак Хэйден (90+4).

После этой игры «Ньюкасл», набрав 39 очков, поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 39 очками занимает четвертое место.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Арсенала», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Эвертоном».

«Ньюкасл» – «Челси» 1:0 (0:0)

Гол: Хэйден, 90+4

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12), Крафт (Лонгстафф, 71), Альмирон, Хэйден, Шелви (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Ласселс, Жоэлинтон

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс (Эмерсон, 75), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Маунт (Баркли, 68), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 80)

Предупреждения: Хэйден, 55 – Эмерсон, 84

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