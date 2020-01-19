Ханс-Дитер Флик: Клинсманн настроит «Герту» на битву, он это умеет Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик – о предстоящем выездном матче 18-го тура чемпионата Германии с «Гертой».

- Вместе со всем тренерским штабом я с предвкушением жду начала второй половины сезона. В Берлине нам предстоит сложная задача. «Герта» умеет очень, очень хорошо обороняться. В последних матчах они показали, что немного позволяют у своих ворот. Они располагаются компактно, отдавая инициативу сопернику, а после перехвата мяча стараются быстро контратаковать. Мы должны настроиться на это.

Каждая команда, играя против «Баварии», пытается прыгнуть выше головы. Юрген Клинсманн настроит свою команду на битву, он это умеет, - приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что встреча состоится 19 января в Берлине и начнется в 17:30 по московскому времени.