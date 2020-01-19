Юрген Клинсманн: Как и раньше, «Герта» борется за выживание Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн – о предстоящем домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии с «Баварией».

- Мы находимся в совершенно другой ситуации, нежели «Бавария». Как и раньше, мы боремся за выживание. Мы еще недостаточно оторвались от дна таблицы, чтобы иметь возможность вдохнуть воздух. Впереди у нас еще много работы.

Наша цель - отдать все силы, привлечь публику на нашу сторону и сделать все, чтобы набрать очки. Нам нужно каждое очко, только так мы сможем увеличить отрыв от нижних мест, - приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что встреча состоится 19 января в Берлине и начнется в 17:30 по московскому времени.