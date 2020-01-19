«Наполи» на своем поле уступил «Фиорентине», потерпев третье поражение кряду

В составе команды из Флоренции голами отметились Федерико Кьеза (26-я минута) и Душан Влахович (74).

После этой игры «Фиорентина» набрала 24 очка и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице серии А, «Наполи», имея в активе такое же количество очков, опустилось на 12-е место.

В следующем туре «Наполи» на своем поле встретится с «Ювентусом», а «Фиорентина» дома примет «Дженоа».