«Атлетико» на выезде проиграл «Эйбару», прервав свою серию из трех побед

В составе хозяев поля голами отметились Эстебан Бургос (10-я минута) и Эдуардо Экспозито (90).

После этой игры «Эйбар» набрал 22 очка и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице примеры, «Атлетико», имея в активе 35 очков, занимает третье место.

В следующем туре «Эйбар» в гостях сыграет против «Сельты», а «Атлетико» на своем поле встретится с «Леганесом».