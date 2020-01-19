«Атлетико» на выезде проиграл «Эйбару», прервав свою серию из трех побед - Советский спорт
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19 января 2020 00:52Футбол

«Атлетико» на выезде проиграл «Эйбару», прервав свою серию из трех побед

Футболисты «Эйбара» одержали победу над «Атлетико» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Эстебан Бургос (10-я минута) и Эдуардо Экспозито (90).

После этой игры «Эйбар» набрал 22 очка и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице примеры, «Атлетико», имея в активе 35 очков, занимает третье место.

В следующем туре «Эйбар» в гостях сыграет против «Сельты», а «Атлетико» на своем поле встретится с «Леганесом».

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