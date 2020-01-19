Фрэнк Лэмпард: «Челси» забивает недостаточно голов Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команде в матче 23-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

– Мы понимаем, что у нас есть проблемы в последней трети поля, мы забиваем недостаточно голов. Если не забиваешь, то всегда остаешься уязвим для неожиданного удара, и они смогли его нанести. Мы не можем еще больше работать над завершением атак на тренировках. Должен быть инстинкт убийцы перед воротами оппонентов. Мы владели мячом больше соперника в каждой игре этого сезона. Это признак того, что мы много работаем с мячом, но недостаточно забиваем. Если мы целимся выше, то мы должны обратить на это внимание, – цитирует Лэмпарда ВВС.

Отметим, что «Челси» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Лэмпарда на своем поле сыграют против «Арсенала».