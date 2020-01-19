Марк-Андре тер Штеген: Надеемся, что Сетьен будет успешен в «Барселоне» Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген поделился мнением по поводу назначения Кике Сетьена на пост главного тренера каталонской команды.

– Прежде всего, я хочу поблагодарить Эрнесто, который проделал здесь великолепную работу в течение двух лет. Он всегда будет уважаемым в Барселоне. Но у нас появился новый менеджер, и он надеется что-то изменить. У него есть свои идеи, и мы слушаем и пытаемся делать то, что он от нас просит. Мы надеемся, что Сетьен будет успешен в «Барселоне», – цитирует немецкого вратаря Marca.

Напомним, что «Барселона» объявила о назначении Сетьена 14 января. Его контракт действует до 30 июня 2022 года.

Высшее достижение в 19-летней тренерской карьере специалиста – шестое место с «Бетисом» в сезоне-2017/18. В мае прошлого года он расстался с севильской командой после того, как бело-зеленые не попали в еврокубки, финишировав на десятом месте.