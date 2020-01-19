Кейн может приступить к тренировкам в марте Английский форвард поможет «шпорам» в заключительном отрезке сезона.

26-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн начал курс восстановления после операции на подколенном сухожилии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игрок может приступить к тренировкам через девять недель – примерно в середине марта. Это значит, что англичанин не только сможет помочь своей команде в заключительном отрезке сезона, но и будет иметь отличные шансы оказаться в окончательной заявке национальной сборной на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Кейн может пропустить весь оставшийся сезон в АПЛ.

Форвард получил травму в матче 21-го тура против «Саутгемптона» (0:1).

В текущем сезоне Кейн отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса.