Симеоне - о поражении от «Эйбара»: Подобное происходить не должно «Атлетико» потерпел поражение в чемпионате Испании.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от «Эйбара».

«Подобное происходить не должно. Мы плохо начали игру, и в этом моя вина. Команда не показала необходимый уровень в первом тайме, а соперник воспользовался нашей небрежностью и забил. Во второй половине картина поменялась, но мы должны быть настроенными на победу с самого начала игры», - цитирует Симеоне TribalFootball.

Напомним, вчера в рамках 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях уступил «Эйбару» со счетом 0:2.

В активе мадридцев осталось 35 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице и продолжают погоню за «Барселоной» и «Реалом». «Эйбар» расположился на 16-й позиции, набрав 22 очка.

В 21-м туре «Атлетико» примет «Леганес», а «Эйбар» сыграет в гостях против «Сельты». Обе встречи пройдут 26 января.