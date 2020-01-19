Симеоне - о поражении от «Эйбара»: Подобное происходить не должно

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от «Эйбара».
«Подобное происходить не должно. Мы плохо начали игру, и в этом моя вина. Команда не показала необходимый уровень в первом тайме, а соперник воспользовался нашей небрежностью и забил. Во второй половине картина поменялась, но мы должны быть настроенными на победу с самого начала игры», - цитирует Симеоне TribalFootball.
Напомним, вчера в рамках 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» в гостях уступил «Эйбару» со счетом 0:2.
В активе мадридцев осталось 35 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице и продолжают погоню за «Барселоной» и «Реалом». «Эйбар» расположился на 16-й позиции, набрав 22 очка.
В 21-м туре «Атлетико» примет «Леганес», а «Эйбар» сыграет в гостях против «Сельты». Обе встречи пройдут 26 января.
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