Холанд - о своем дебюте за «Боруссию»: Хороший был день, я просто счастлив 19-летний нападающий оформил хет-трик в своем первом матче за дортмундский клуб.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после своего первого матча за клуб.

«Хороший был день, я просто счастлив. Сейчас я расслаблен, даже не знаю, почему. В Дортмунде меня окружают приятные люди, отличные партнеры. Клуб просто фантастический. Я могу улыбаться сегодня, и это самое главное», - сказал Холанд в эфире Sky.

Напомним, вчера норвежский нападающий провел первую игру в составе «Боруссии». В гостевой встрече 18-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» Холанд вышел на замену на 56-й минуте и за отведенное ему время забил три гола. Дортмундцы одержали победу со счетом 5:3.

«Боруссия» набрала 33 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «РБ Лейпциг» черно-желтые отстают на семь очков.

В следующем туре команда из Дортмунда на своем поле примет «Кельн». Встреча пройдет 24 января.