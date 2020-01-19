Оле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» может оформить требл в этом сезоне Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер перед матчем 23-го тура против «Ливерпуля» поделился мнением о работе Юргена Клоппа.

– Юрген Клопп проделал большую работу в «Ливерпуле». У них все хорошо, если не сказать больше, и они могут сделать требл в этом сезоне, но давайте посмотрим, где они окажутся в мае. Их впереди ждут сложные матчи, – цитирует Сульшера Goal.com

Отметим, что матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Подопечные Клоппа идут на первой строчке, набрав 61 очко. А манкунианцы занимают пятое место (34).