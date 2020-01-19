Оле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» может оформить требл в этом сезоне

– Юрген Клопп проделал большую работу в «Ливерпуле». У них все хорошо, если не сказать больше, и они могут сделать требл в этом сезоне, но давайте посмотрим, где они окажутся в мае. Их впереди ждут сложные матчи, – цитирует Сульшера Goal.com
Отметим, что матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Подопечные Клоппа идут на первой строчке, набрав 61 очко. А манкунианцы занимают пятое место (34).
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай «Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Конкурс красоты на матче звезд – что может быть лучше НХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе. 16.01.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Мария против Донны. Анонс женской сетки Australian Open В первом круге чемпионата Австралии Мария Шарапова сыграет с Донной Векич. «Советский спорт» – о женской части турнира, шансах наших участниц и главных фаворитках. 16.01.2020 23:30 Теннис Мысин Николай Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Париж рассчитался с Головиным В перенесенном с осени знаковом матче французской лиги «ПСЖ» разгромил в гостях «Монако» Александра Головина. 16.01.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав