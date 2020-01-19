Черышев выйдет в основном составе «Валенсии» на матч против «Мальорки» Игра начнется в 14:00 мск.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в стартовый состав своего клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Полностью состав валенсийцев выглядит следующим образом: Доменек - Васс, Дьякхаби, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Черышев, Коклен - Гамейро, Макси Гомес.

Перед этим туром «Валенсия» имеет в своем активе 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» набрала 15 очков и расположилась на 18-й позиции.

Встреча «Мальорка» - «Валенсия» состоится сегодня, 19 января, и начнется в 14:00 мск.