«Севилье» интересен Весино В этом сезоне уругваец сыграл 17 матчей.

«Севилья» хочет приобрести полузащитника «Интера» Матиаса Весино. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

28-летний уругваец не является основным в команде Антонио Конте, проигрывая конкуренцию Стефано Сенси, Марцело Брозовичу и Николо Барелле.

Согласно информации, итальянский клуб отпустит игрока этой зимой, если сможет договориться о переходе Кристиана Эриксена.

Напомним, что Весино перешел в «Интер» в августе 2017 года из «Фиорентины» за 24 миллиона евро. Он сыграл в 88 матчах, забив десять голов и отдав шесть ассистов.

В Италии он также выступал за «Эмполи», «Кальяри». За сборную Уругвая полузащитник провел 41 встречу (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.