«Милан» в компенсированное время вырвал победу у «Удинезе»

«Милан» одержал домашнюю победу над «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2 (0:1).
В составе победителей дубль на свой счет записал Анте Ребич. Второй гол, ставший в итоге победным, хорват забил уже в добавленное ко второму тайму время. Еще один мяч в активе Тео Эрнандеса.
В составе гостей отличились Йенс Стрюгер-Ларсен и Кевин Лазанья.
Шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович провел на поле весь матч.
«Милан» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» - 13-й (24).
В следующем туре 25 января красно-черные сыграют в гостях против «Брешии», а днем позже «Удинезе», также в гостях, встретится с «Пармой».
Чемпионат Италии, 20-й тур
«Милан» — «Удинезе» — 3:2 (0:1)
Голы: Ребич, 48, 90. Эрнандес, 72 — Стрюгер-Ларсен, 6. Лазанья, 85.