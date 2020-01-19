«Милан» в компенсированное время вырвал победу у «Удинезе» Красно-черные одержали вторую победу подряд в чемпионате Италии.

«Милан» одержал домашнюю победу над «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2 (0:1).

В составе победителей дубль на свой счет записал Анте Ребич. Второй гол, ставший в итоге победным, хорват забил уже в добавленное ко второму тайму время. Еще один мяч в активе Тео Эрнандеса.

В составе гостей отличились Йенс Стрюгер-Ларсен и Кевин Лазанья.

Шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович провел на поле весь матч.

«Милан» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» - 13-й (24).

В следующем туре 25 января красно-черные сыграют в гостях против «Брешии», а днем позже «Удинезе», также в гостях, встретится с «Пармой».

Чемпионат Италии, 20-й тур

«Милан» — «Удинезе» — 3:2 (0:1)

Голы: Ребич, 48, 90. Эрнандес, 72 — Стрюгер-Ларсен, 6. Лазанья, 85.